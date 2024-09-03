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В Тульской области впервые голосующие избиратели получат в подарок книгу «Семейные истории знаменитых туляков»

В Тульской области впервые голосующие избиратели получат в подарок книгу «Семейные истории знаменитых туляков»

В Тульской области молодым избирателям вручат книги, посвященные знаменитым семейным династиям Тульского края.

«В единый день голосования более 6000 избирателей Тульской области будут голосовать впервые. В нашем регионе уже стало традицией – вручать впервые голосующим избирателям книгу о Тульском крае. В 2019 году – это была книга, посвященная истории всей Тульской области и каждого района в отдельности. В 2021 году эта была книга, посвященная годовщине обороны города-героя Тулы. 2024 год объявлен президентов России В.В. Путиным Годом семьи. Поэтому и книга тематическая – «Семейные истории знаменитых туляков». Автор – известный в Туле автор изданий краеведческого характера Сергей Гусев», – рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. 

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По словам автора книги Сергея Гусева, в издании рассказывается об известных тульских семьях – о Толстых, Баташевых, Стечкиных. Всего 11 семей. 

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«Конечно, история Толстого там есть. Равно как и истории наших знаменитых туляков, истории поучительные. Рассказывают, что семья – это продолжение личности каждого человека, и помощь добиваться жизненных целей. Эти истории будут для кого-то и неожиданными. Мама писателя Вересаева, например, была основателем первого в Туле детского сада. Доктор Гумилевская, не имевшая своих детей, стала мамой для многих туляков, работавшая глав врачом тульского роддома. Уверен, книга будет интересна всем, чья жизнь связана с Тульским краем. Мы очень рассчитываем, что такой подарок станет не просто интересным материалом, но и будет способствовать формированию у молодого поколения жизненных взглядов, убеждений и ценностей», – сказал  Сергей Гусев.

Приятным сюрпризом для впервые голосующих станет встреча с автором издания. Молодые избиратели, пришедшие на избирательный участок «Тула студенческая» в первый день голосования 6 сентября, получат издание из рук Сергея Гусева.

6, 7, 8 сентября в Тульской области пройдут досрочные выборы Губернатора, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях. 

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