Как Тульская область подготовилась к новому учебному году

Каждое лето учебные заведения в регионе обновляются: в школах проводят масштабный ремонт, в вузах, техникумах и колледжах открывают новые специальности.

В этом году за парты в Тульской области село более 150 тысяч школьников, 51 тысяча детей пошла в дет­ский сад. 14 тысяч ребят отправились в школу в первый раз.

Оксана Осташко, министр образования Тульской области:

– Приемку перед началом учебного года прошли все заявленные 819 образовательных учреждений. На подготовку к новому учебному году было предусмотрено более 3,5 млрд рублей. Отремонтировано и оснащено 398 объектов. Отдельно, по поручению Дмитрия Миляева, были обновлены кабинеты для первоклассников. На ремонт, мебель и оборудование было направлено более 58,1 млн рублей.

Многие школы в этом году преобразились до неузнаваемости. В тульском Центре образования № 8 на ул. Первомайской, 53 не только обновили помещения, но и открыли новое направление.

Татьяна Матвиевская, директор ЦО № 8:

– В учебном корпусе № 3 отремонтировали крышу, спортивный зал, коридоры и кабинеты. Но самым главным приобретением стало то, что мы вошли в федеральный проект по созданию в школах кабинетов беспилотных авиационных систем. С 1 июля кабинет уже начал работу. Ребята в нем учатся не только управлять беспилотниками, но и собирать и ремонтировать их.

Это будут дополнительные занятия, на которые школьники смогут приходить по желанию. И оно есть, ребята из нашего Центра образования активно интересуются обучением, а в скором времени мы пригласим на занятия и детей из других школ.

Обучать детей работе с БПЛА будет учитель физики и математики Алена Животягина. Для того, чтобы преподавать новую дисциплину, ей пришлось пройти обучение:

– С февраля по июнь я проходила переподготовку по национальной программе беспилотных авиационных систем в технопарке Калуги. Затем мы закупили специальное техническое оборудование, организовали полетные зоны, на которых будут проходить тренировки. Мы будем давать детям не только теорию, но и практику. Ребята будут сами паять, программировать и пилотировать БПЛА.

Работа с БПЛА – перспективное направление. У нас будут заниматься школьники от 12 до 17 лет, это возраст, когда стоит задуматься о будущей профессии. Надеемся, что кто-то из учеников так вдохновится обучением, что в дальнейшем свяжет свою работу с БАС.

Залог успеха школьников – квалифицированные учителя. В регионе работает более 20 тысяч педагогов. Их профессионализм подтверждают достижения учеников. В 2024 году в регионе вырос средний балл по профильной математике, физике, биологии и химии. 34 выпускника получили 100 баллов по предметам естественно-научного цикла. Общее число 100-балльных работ – 95. Две выпускницы набрали по итогам ЕГЭ 300 баллов, пять ребят получили по 200 баллов.

Интерес к профессии учителя повышается с каждым годом, все больше абитуриентов подают документы на педагогические специальности. Молодые специалисты идут работать в школы, и правительство региона оказывает им финансовую поддержку. Средства на это выделяются из областного бюджета.

Так, в этом году с 1 сентября учителя, работающие менее трех лет, получат надбавку 10% к должностному окладу.

Еще один важный вопрос – горячее питание в школах. В 2024 году в образовательных организациях Тульской области работает 528 пищеблоков. Часть из них организовывают питание полного цикла, в остальных оборудованы доготовочные и раздаточные.

В этом году увеличена стоимость школьных завтраков и обедов. По поручению Дмитрия Миляева все дети из многодетных семей получают бесплатное горячее питание один раз в день.

В 2024 году в университеты Тульской области зачислено более пяти тысяч первокурсников. Заявления на обучение подавали более 24 000 человек. Вузы предоставили 3094 бюджетных места. 307 студентов зачислены на целевое обучение.

В системе среднего профессионального образования в этом году выделено 7868 бюджетных мест. Абитуриенты подали порядка 20 000 заявлений.

Многие средние профессиональные учебные заведения региона участвуют в федеральной программе «Профессионалитет». Яркий пример такого участия – Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса.

Екатерина Горлопанова, начальник отдела организации образовательного процесса:

– Мы модернизировали лаборатории, мастерские, закупили инвентарь. Все это используется для подготовки обучающихся к демонстрационным экзаменам по различным компетенциям, таким как мясное, поварское и кондитерское дело, хлебопечение и др.

Оборудование позволило не только увеличить число рабочих мест, но и открыло новые горизонты в обучении. Так, теперь, например, в мясном цехе студенты могут выпускать не только охлажденную и замороженную продукцию, но и готовые к реализации блюда.