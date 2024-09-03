Семь человек пострадали в ДТП с иномарками в Чернском районе

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Водитель одного из авто спровоцировал аварию, вылетев на «встречку».

Авария произошла накануне, 2 сентября, на трассе М-2 «Крым» в Чернском районе. В ДТП пострадали семь человек, включая троих детей.

22-летний водитель Renault выехал на «встречку», где врезался в Skoda и улетел в кювет. За рулем второй машины находился 37-летний мужчина, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В аварии пострадали семь человек — водитель Renault, его 18-летняя пассажирка, а также 36-летняя, две 15-летние, семилетняя и трехлетняя пассажирки Skoda.

В ГИБДД уточнили, что маленьких пострадавших перевозили с нарушением правил по перевозке детей.