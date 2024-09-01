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Большинство тульских родителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков
Фото: ru.freepik.com.

Большинство тульских родителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков

Среди учителей уровень одобрения ещё выше.

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 87% родителей тульских школьников поддерживают это решение: «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках».

Только 5% опрошенных выступили против запрета: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы».

Среди учителей уровень одобрения ещё выше: 9 из 10 согласились, что мобильные телефоны являются только помехой во время учебного процесса. Лишь 4% не поддержали запрет, а 6% затруднились с ответом, высказав мнение, что иногда необходимо использовать современные технологии на уроках, рассказали аналитики Superjob. 

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2022 году, поддержка запрета на использование смартфонов растёт как среди родителей, так и среди учителей. Два года назад подобный запрет одобряли 82% родителей и 85% учителей, а сегодня — 87 и 90% соответственно.

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Автор:
сегодня, в 21:07 0
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