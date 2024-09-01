В Тульской филармонии устроили праздник для детей из Курской и Белгородской областей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской областной филармонии в День знаний прошел детский праздник «Песни о важном». В нем поучаствовали больше 500 детей из Тульской, Курской и Белгородской областей. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из приемных и многодетных семей, в том числе проживающие в пунктах временного размещения региона.

На интерактивной площадке Детской филармонии можно было потанцевать и сыграть в музыкальные подвижные игры с персонажами литературных произведений и любимых мультфильмов. Для совсем маленьких гостей организовали зону с тихими развивающими играми со сказочными персонажами. На площадке работали фотозоны.

Главной частью программы стал концерт «Песни о важном». В конце праздника каждому гостю вручили сладкие подарки.

— В жизни каждого есть непреложные истины. В любые времена самое главное — любовь к своим близким и Родине. Одна из важных ценностей — это знания, которые определяют будущее и успех человека. Я поздравляю вас с началом очередного учебного года, желаю хороших оценок, благополучия и удачи в каждом вашем начинании», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.