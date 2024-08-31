Из-за коммунальной аварии у жителей южной части Тулы до утра будут перебои с водой

Фото из архива Myslo.

Из-за аварийных работ на водоводе II подъема Д-700 Масловско-Песоченского водозабора 31 августа с 20.00 до 8.00 1 сентября будет пониженное давление холодного водоснабжения

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы,

южнее улицы Пушкинской,

квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,

на ул. Рязанской,

на Калужском шоссе,

в районе Зеленстроя,

в военном городке Берники,

в деревнях Гостеевка, Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово,

в мкр. «Петровский квартал»,

в поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Косая Гора, Скуратовских поселках,

с. Зайцево.

Как сообщает «Тулагорводоканал», по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

С 20.00 администрация Тулы будет раздавать питьевую и техническую воду.

Питьевую воду можно будет получить в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья».

Центральный район:

ул. Рязанская, 32, корп.3,

пр. Ленина, 143,

ул. Н. Руднева, 72,

ул. Л. Толстого, 81,

пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4,

ул. Циолковского, 5,

ул. Кауля, 10,

ул. Перекопская, 7,

ул. Оборонная, 18/Войкова, 6,

ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,

ул. Н. Руднева, 53.

Советский район:

ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114),

ул. Мира, 16,

ул. Вересаева, 18,

ул. Болдина, 107,

ул. 9 Мая, 16,

пр. Ленина, 94.

Привокзальный район:

ул. Седова, 2,

ул. Серебровская, 16,

ул. проспект Ленина, 122/1,

Калужское шоссе, 102, корпус 1,

ул. Кабакова, 79,

Одоевское шоссе, 30,

ул. Летчика Пирожкова, 5,

Косая Гора, Генерала Горшкова, 1,

пос. Иншинский, 29/1,

пр. Ленина, 136,

ул. Макаренко, 30,

ул. Болотова/Рогова, 27/59,

ул. Одоевское шоссе, 98,

ул. Седова, 25,

ул. Прокудина, 7/13,

ул. Генерала Маргелова, 5-а.

Места выдачи технической воды:

пр. Ленина, д. 49-а;

ул. Рязанская, д. 44;

ул. Смидович, д. 15/1;

Одоевское ш., д. 89.

Скуратово, Варваровский пр., д. 1;

ул. Демонстрации, д. 21;

п. Рассвет (пожарная часть).

Выдача технической воды с машин ожидается на:

проспекте Ленина, 111;

ул. Оружейная, 25-27.

Вопрос находится на контроле администрации Тулы.