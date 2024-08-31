Из-за коммунальной аварии у жителей южной части Тулы до утра будут перебои с водой

Из-за аварийных работ на водоводе II подъема Д-700 Масловско-Песоченского водозабора 31 августа с 20.00 до 8.00 1 сентября будет пониженное давление холодного водоснабжения
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы,
- южнее улицы Пушкинской,
- квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,
- на ул. Рязанской,
- на Калужском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в военном городке Берники,
- в деревнях Гостеевка, Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово,
- в мкр. «Петровский квартал»,
- в поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Косая Гора, Скуратовских поселках,
- с. Зайцево.
Как сообщает «Тулагорводоканал», по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
С 20.00 администрация Тулы будет раздавать питьевую и техническую воду.
Питьевую воду можно будет получить в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья».
Центральный район:
- ул. Рязанская, 32, корп.3,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Н. Руднева, 72,
- ул. Л. Толстого, 81,
- пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4,
- ул. Циолковского, 5,
- ул. Кауля, 10,
- ул. Перекопская, 7,
- ул. Оборонная, 18/Войкова, 6,
- ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,
- ул. Н. Руднева, 53.
Советский район:
- ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114),
- ул. Мира, 16,
- ул. Вересаева, 18,
- ул. Болдина, 107,
- ул. 9 Мая, 16,
- пр. Ленина, 94.
Привокзальный район:
- ул. Седова, 2,
- ул. Серебровская, 16,
- ул. проспект Ленина, 122/1,
- Калужское шоссе, 102, корпус 1,
- ул. Кабакова, 79,
- Одоевское шоссе, 30,
- ул. Летчика Пирожкова, 5,
- Косая Гора, Генерала Горшкова, 1,
- пос. Иншинский, 29/1,
- пр. Ленина, 136,
- ул. Макаренко, 30,
- ул. Болотова/Рогова, 27/59,
- ул. Одоевское шоссе, 98,
- ул. Седова, 25,
- ул. Прокудина, 7/13,
- ул. Генерала Маргелова, 5-а.
Места выдачи технической воды:
- пр. Ленина, д. 49-а;
- ул. Рязанская, д. 44;
- ул. Смидович, д. 15/1;
- Одоевское ш., д. 89.
- Скуратово, Варваровский пр., д. 1;
- ул. Демонстрации, д. 21;
- п. Рассвет (пожарная часть).
Выдача технической воды с машин ожидается на:
- проспекте Ленина, 111;
- ул. Оружейная, 25-27.
Вопрос находится на контроле администрации Тулы.