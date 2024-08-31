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Из-за коммунальной аварии у жителей южной части Тулы до утра будут перебои с водой
Фото из архива Myslo.

Из-за коммунальной аварии у жителей южной части Тулы до утра будут перебои с водой

Водоканал предупредил о пониженном давлении холодного водоснабжения.

Из-за аварийных работ на водоводе II подъема Д-700 Масловско-Песоченского водозабора 31 августа с 20.00 до 8.00 1 сентября будет пониженное давление холодного водоснабжения

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы,
  • южнее улицы Пушкинской, 
  • квартале ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Станиславского, Новомосковское шоссе,
  • на ул. Рязанской,
  • на Калужском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в военном городке Берники,
  • в деревнях Гостеевка, Берники, Селиховое, Площанки, Помогалово, Барыково, Алексеевка, Харино, Хопилово, Дементеево, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово,
  • в мкр. «Петровский квартал»,
  • в поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет, Иншинский, Косая Гора, Скуратовских поселках,
  • с. Зайцево.

Как сообщает «Тулагорводоканал», по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

С 20.00 администрация Тулы будет раздавать питьевую и техническую воду. 

Питьевую воду можно будет получить в киосках «Губернский колодезь», ООО «Ключ Здоровья». 

Центральный район:

  • ул. Рязанская, 32, корп.3,
  • пр. Ленина, 143,
  • ул. Н. Руднева, 72,
  • ул. Л. Толстого, 81,
  • пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4,
  • ул. Циолковского, 5,
  • ул. Кауля, 10,
  • ул. Перекопская, 7,
  • ул. Оборонная, 18/Войкова, 6,
  • ул. 1-й Южный пр./ул. Станиславского, 9/5,
  •  ул. Н. Руднева, 53.

Советский район:

  • ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114),
  • ул. Мира, 16,
  • ул. Вересаева, 18,
  •  ул. Болдина, 107,
  • ул. 9 Мая, 16,
  • пр. Ленина, 94.

Привокзальный район:

  • ул. Седова, 2,
  • ул. Серебровская, 16,
  • ул. проспект Ленина, 122/1,
  • Калужское шоссе, 102, корпус 1,
  • ул. Кабакова, 79,
  • Одоевское шоссе, 30,
  • ул. Летчика Пирожкова, 5,
  • Косая Гора, Генерала Горшкова, 1,
  • пос. Иншинский, 29/1,
  • пр. Ленина, 136,
  • ул. Макаренко, 30,
  • ул. Болотова/Рогова, 27/59,
  • ул. Одоевское шоссе, 98,
  • ул. Седова, 25,
  • ул. Прокудина, 7/13,
  • ул. Генерала Маргелова, 5-а.

Места выдачи технической воды:

  • пр. Ленина, д. 49-а;
  • ул. Рязанская, д. 44;
  • ул. Смидович, д. 15/1;
  • Одоевское ш., д. 89.
  • Скуратово, Варваровский пр., д. 1;
  • ул. Демонстрации, д. 21;
  • п. Рассвет (пожарная часть).

Выдача технической воды с машин ожидается на:

  • проспекте Ленина, 111;
  • ул. Оружейная, 25-27.

Вопрос находится на контроле администрации Тулы. 

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сегодня, в 16:08 0
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