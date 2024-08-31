С 1 сентября в Мясново восстановят трамвайное движение

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Накануне глава городской администрации Илья Беспалов проинспектировал завершение работ по ремонту рельсошпальной решетки на ул. Плеханова и проехал по новым уложенным рельсам на трамвае «Львенок».

Как сообщает администрация Тулы, ход трамвая стал более плавным и менее шумным.

В ходе поездки директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин рассказал, что в этом году ремонт трамвайных путей проводился на ул. Плеханова и Воздухофлотской. Общая протяженность ремонтируемых участков составила 7,4 км в однопутном исчислении. Работы по перекладке трамвайных путей, как и планировали завершили до 1 сентября.

Параллельно продолжается обустройство прилегающих тротуаров, переходов и переездов. Эти работы планируют провести в сентябре.

С 1 сентября полностью восстановится трамвайное движение и в микрорайоне Мясново.

Маршруты № 10 и 14 начнут осуществлять движение до линейной станции «Кондитерская фабрика». Маршрут № 9 «ст. Металлург — Московский вокзал» будет следовать согласно установленной схемы.

— Протяженность участка на ул. Плеханова 2,4 км в однопутном исчислении. Делали из новых материалов, потому что это основная артерия, которая соединяет трамвайное депо со всем городом. Ремонт шел без остановки трамвайного движения. Этот механизм впервые был опробован. И хотя были неудобства в производстве работ, они были закончены вовремя. На ул. Воздухофлотской протяженность ремонтируемого участка составила 5 км. Там работы проводились с использованием старогодней рельсошпальной решетки, переданной РЖД. Работы также завершены до 1 сентября. В сентябре планируем приступить к работам на ул. Агеева, там под замену около 700 метров рельсов, — отметил Алексей Марушкин.

По словам директора МКП «Тулгорэлектротранс», в Туле еще есть проблемные участки рельсошпальной решетки на Пролетарском мосту, Коминтерна, проспекте Ленина.

Глава администрации подчеркнул, что объемы работ большие, выполнять их будут постепенно. Руководство «Тулгорэлектротранса» должно выявить наиболее проблемные участки.

— Мы посчитаем сколько это будет стоит, и, исходя из первичной необходимости, определим те объекты, которые будем делать в следующем году. Мы обязательно это будем делать, чтобы за несколько лет привести большую часть трамвайных путей в исправное состояние, — заявил Илья Беспалов.