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В Алексине завершается ремонт двух поликлиник
Фото минздрава Тульской области.

В Алексине завершается ремонт двух поликлиник

Пока алексинцы обслуживаются в других подразделениях больницы.

В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в этом году капитально отремонтируют две поликлиники Алексинской больницы. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

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В поликлинике для взрослых на ул. Центральной проведены общестроительные работы, заменены все инженерные системы. Ремонтные работы уже выполнены, сейчас ведется приемка работ.

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В детской поликлинике на ул. Дубравной выполнены общестроительные работы, обновлена система электроснабжения и фасад здания.

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Ремонт обеих поликлиник завершится в этом году. Сейчас алексинцы обслуживаются в других подразделениях больницы. Благодаря программе модернизации более 12,5 тысяч жителей, в том числе — 2500 детей, которые прикреплены к этим поликлиникам, будут получать медпомощь в комфортных условиях.

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