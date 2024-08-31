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  4. 3 сентября прокат лодок и катамаранов в Центральном парке закроет сезон - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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3 сентября прокат лодок и катамаранов в Центральном парке закроет сезон
Фото Алексея Пирязева.

3 сентября прокат лодок и катамаранов в Центральном парке закроет сезон

Купальный сезон завершается.

3 сентября на пляже Центрального парка в Туле прокат лодок и катамаранов завершит свою работу в сезоне 2024. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

В администрации напомнили, что 1 и 2 сентября прокат будет работать с 9.00 до 19.30.

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сегодня, в 19:08 0
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