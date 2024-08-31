3 сентября прокат лодок и катамаранов в Центральном парке закроет сезон

Фото Алексея Пирязева.

3 сентября на пляже Центрального парка в Туле прокат лодок и катамаранов завершит свою работу в сезоне 2024. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

В администрации напомнили, что 1 и 2 сентября прокат будет работать с 9.00 до 19.30.