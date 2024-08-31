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В Тульской области создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Клюква»
Изображение от freepik.

В Тульской области создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Клюква»

Она расположена в Белевском районе.

На территории Тульской области создана особо охраняемая природная территория регионального значения «Клюква». Об этом сообщает минприроды региона.

Согласно постановлению правительства Тульской области, памятник природы образован для охраны уникального природного объекта — старовозрастного участка хвойно-широколиственного леса с олиготрофным сосново-пушицево-сфагновым болотом «Клюква». Территория является местом обитания редких видов растений и животных, имеющих важное природоохранное и научное значение.

Общая площадь участка — 150,27 га. Он расположен близ урочища Хутора МО Правобережное Белевского района.

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