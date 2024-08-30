  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За август жители отправили в ЦУР Тульской области почти 500 жалоб - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За август жители отправили в ЦУР Тульской области почти 500 жалоб

За август жители отправили в ЦУР Тульской области почти 500 жалоб

Чаще всего туляки сетовали на плохие дороги и ужасное состояние дворов.

За август ЦУР Тульской области (центр управления регионом) получил 478 жалоб от жителей. Чаще всего граждане обращались по вопросам ремонта городских дорог и тротуаров, сообщает администрация областного центра. 

В категории «Благоустройство» — вопросы ремонта внутридворовых дорожных покрытий.

В категории «Дворы и территории общего пользования» — опиловка деревьев и окоса травы на придомовых территориях, а также содержания канализационных люков.

— Если вы столкнулись с проблемой, обратитесь на платформу обратной связи или воспользуйтесь мобильным приложением «Госуслуги. Решаем вместе», — отметили в администрации Тулы. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 15:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
жалобыЦУР
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Мираторг» предлагает 1500 вакансий переехавшим жителям Курского приграничья
«Мираторг» предлагает 1500 вакансий переехавшим жителям Курского приграничья
Тульские семьи получили больше 77 млн рублей в качестве пособий за рождение ребенка
Тульские семьи получили больше 77 млн рублей в качестве пособий за рождение ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.