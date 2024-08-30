За август жители отправили в ЦУР Тульской области почти 500 жалоб

Чаще всего туляки сетовали на плохие дороги и ужасное состояние дворов.

За август ЦУР Тульской области (центр управления регионом) получил 478 жалоб от жителей. Чаще всего граждане обращались по вопросам ремонта городских дорог и тротуаров, сообщает администрация областного центра.

В категории «Благоустройство» — вопросы ремонта внутридворовых дорожных покрытий.

В категории «Дворы и территории общего пользования» — опиловка деревьев и окоса травы на придомовых территориях, а также содержания канализационных люков.

— Если вы столкнулись с проблемой, обратитесь на платформу обратной связи или воспользуйтесь мобильным приложением «Госуслуги. Решаем вместе», — отметили в администрации Тулы.