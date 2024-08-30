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Тульские семьи получили больше 77 млн рублей в качестве пособий за рождение ребенка
Фото: ru.freepik.com.

Тульские семьи получили больше 77 млн рублей в качестве пособий за рождение ребенка

Выплаты также получали опекуны и приемные родители.

Больше 3,2 тысячи тульских семей получили единовременное пособие при рождении ребенка с начала года.

Выплату получили более 2,3 тысячи работающих родителей, а также почти 900 неработающих мам и пап. Всего на эти цели региональное отделение Соцфонда направило больше 77 миллионов рублей.

— Пособие, размер которого сегодня составляет 24 604,30 руб., положено всем семьям независимо от уровня дохода и выплачивается на каждого ребенка, — отметили в учреждении. 

Пособие также доступно опекунам, усыновителям или приемным родителям.
 

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Автор:
сегодня, в 15:18 0
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