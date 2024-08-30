Безопасные качественные дороги: в Туле отремонтировали ул. Дм. Ульянова

Ремонт дороги по улице Дм. Ульянова выполнен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка — 1, 8 км. Стоимость работ порядка 176 млн рублей.
Проведен комплекс работ по подготовке и выравниванию покрытия, устройству покрытия, установке бортовых камней, ремонту люков и смотровых колодцев, ливневых колодцев, съездов и примыканий, обустройству тротуаров.
На протяжении всей улицы нанесена горизонтальная дорожная разметка. Организовано 5 полос для движения, при этом пятая полоса делится островком безопасности. С помощью разметки выделена отдельная левоповоротная полоса на ул. Тульского рабочего полка и отдельная правоповоротная полоса на ул. Первомайскую, а для пешеходного перехода в районе пл. 50-й Армии организован островок безопасности. Данные работы позволят повысить пропускную способность и снизить аварийность.
Первый заместитель главы администрации Дмитрий Ярцев:
Дмитрий Ярцев
— Нацпроект предусматривает комплексные работы, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности и водителей, и пешеходов. Ремонт данного объекта подрядная организация выполнила в полном объеме в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.
Напомним, также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт завершен на Щекинском шоссе, продолжаются работы на ул. Наб. Дрейера и Курковая.