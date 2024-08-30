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Безопасные качественные дороги: в Туле отремонтировали ул. Дм. Ульянова
Фото администрации города Тулы

Безопасные качественные дороги: в Туле отремонтировали ул. Дм. Ульянова

Сегодня, 30 августа, по поручению главы администрации города Ильи Беспалова его первый заместитель главы Дмитрий Ярцев проконтролировал выполненные работы.

Ремонт дороги по улице Дм. Ульянова выполнен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка — 1, 8 км. Стоимость работ порядка 176 млн рублей. 
Проведен комплекс работ по подготовке и выравниванию покрытия, устройству покрытия, установке бортовых камней, ремонту люков и смотровых колодцев, ливневых колодцев, съездов и примыканий, обустройству тротуаров.
На протяжении всей улицы нанесена горизонтальная дорожная разметка. Организовано 5 полос для движения, при этом пятая полоса делится островком безопасности. С помощью разметки выделена отдельная левоповоротная полоса на ул. Тульского рабочего полка и отдельная правоповоротная полоса на ул. Первомайскую, а для пешеходного перехода в районе пл. 50-й Армии организован островок безопасности. Данные работы позволят повысить пропускную способность и снизить аварийность.

Первый заместитель главы администрации Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев

Дмитрий Ярцев

— Нацпроект предусматривает комплексные работы, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности и водителей, и пешеходов. Ремонт данного объекта подрядная организация выполнила в полном объеме в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

Напомним, также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт завершен на Щекинском шоссе, продолжаются работы на ул. Наб. Дрейера и Курковая.

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