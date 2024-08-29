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В Новомосковске начали сносить долгострой «Социальной инициативы»
Фото Руслана Бутова.

В Новомосковске начали сносить долгострой «Социальной инициативы»

Больше 15 лет дом «мёртвым грузом» простоял в центре города.

В Новомосковске на улице Садовского начали сносить недострой «Социальной инициативы». Об этом 28 августа сообщил в соцсети глава администрации города Руслан Бутов.

Дом больше 15 лет «мёртвым грузом» простоял на центральной улице города. О проблемах дольщиков «Социальной инициативы» мы писали несколько лет назад. Проект был начат на средства дольщиков. Больше 170 семей в итоге оказались без денег и квартир по вине недобросовестного застройщика.

По словам главы администрации Новомосковска Руслана Бутова, на месте недостроя появится новый современный жилой комплекс. Вся необходимая документация уже оформлена. К строительству комплекса рабочие приступят в сентябре.
 

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Автор:
сегодня, в 11:02 0
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