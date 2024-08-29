В Туле расширят дорогу на Веневском шоссе и добавят тротуары

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов на встрече с коллективом завода «Штамп» рассказал о планах по модернизации Веневского шоссе. До конца октября у дома № 18-б поставят остановку. Кроме того, дорожники рассмотрят вопрос организации дополнительных пешеходных переходов.

Многие сотрудники завода живут в «Баташах», поэтому актуален вопрос обустройства лестницы в районе железнодорожного переезда. По словам Беспалова, администрация нашла подрядчика, который займется разработкой проектной документации на расширение Веневского шоссе.

— Планируется рассмотреть возможность обустройства тротуаров по двум сторонам автодороги, в частности и на участке, находящемся под железнодорожным путепроводом. При реализации данного проекта обустройство лестничного марша будет нецелесообразно, — отметил Беспалов.