Волк с Дзержинского-стрит, монстр общения и ловец в «Гриффиндор»: топ-10 самых необычных вакансий в Туле

1. Волк с Дзержинского-стрит

Все помнят ДиКаприо в знаменитом «Волке с Уолл-Стрит»? А в Тульской области появилась вакансия с вот таким заманчивым объявлением:

«Вы все хотите денег. И это хорошо. Тот, кто называет деньги корнем зла, никогда их не зарабатывал. Квартира в центре, мощная тачка, крутой отдых, дорогущие рестораны, айфоны по предзаказу — короче, всё это возможно! Все это у нас есть. А вот что требуется от вас: вы должны работать как проклятые на эту фирму. Нужны победители, а не доставщики и пикальщики штрихкодов! Запомните это! Ты должен понять этот бизнес — сегодня, сейчас!» И все в таком духе. Работодатель предлагает гарнитуру и безлимитные звонки по щелчку! «Нужна лучшая жизнь? — Круто! Подняли трубку — набрали номер! Хочешь получать больше, чем таргетологи, тарологи, программисты и разработчики? — Круто! Подняли трубку — набрали номер!» Из бонусов — «поднять» свой первый миллион за 15 месяцев работы в фирме, а через год — стать ментором и позволить себе припоздать утром, чтобы купить кофе у одноклассников! Задача номер один — явиться стильно.

Зарплата от 50 000 до 130 000 руб. до вычета налогов.

2. Монстр общения

И такая профессия нашлась в Тульской области. К слову, это объявление составлено искусственным интеллектом. Основная задача монстра общения — занять позицию сильнейшего переговорщика среди акул маркетинга, продаж и мастеров, отстаивать свою позицию. Нет опыта — компания всему научит. Бонусом к трудоустройству: теннисный стол, приставка, кальянная в офисе, вид на кремль.

Работодатель предлагает зарплату от 45 000 до 130 000 руб. до вычета налогов.

3. Работа на дядю

Вашему вниманию предлагается «работа на дядю» в IT компании. Главные плюсы в такой работе — у сотрудника нет рисков прогореть, зато есть тренерский штаб гуру своего дела и уютный офис с видами на кремль. Обязанности на старте: входящие и исходящие звонки с целью выявления стратегических потребностей бизнеса и потенциала масштабирования; развитие клиентской базы: повышение узнаваемости компании и лояльности клиентов к продуктовым решениям; обработка приглашений в тендеры, запросов на аудиты рекламных каналов, разработку медиаплана, поступающих от партнеров, подрядчиков, рекомендаций клиентов; коммуникации по итогу вебинаров, конференций и выставок для продолжения знакомства и подготовки расчетов и аналитики.

За удовольствие обещают платить от 50 000 руб. до вычета налогов.

4. Хищник

Хищники требуются в тульскую IT-компанию. Подходит, если соискатель комфортно чувствует себя в коммуникациях с людьми, телефонном общении, не принимает близко к сердцу отказы, готов их нивелировать и двигаться дальше, любит побеждать в переговорах и получает от этого удовольствие, имеет спортивный интерес в достижении поставленных целей и развитии. Работодатель предлагает сопровождение наставниками и тренерским штабом от стажера до топ-хищника.

Зарплата от 53 000 руб. до вычета налогов.

5. Агент ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Бонд? Джеймс Бонд? В Тульской области есть вакансия поинтереснее. Условия: работа в крупном агентстве; современный офис премиум-класса; эффективная рекламная поддержка и информационное обеспечение; стажировка под руководством опытного наставника; поддерживающий коллектив, в котором вы станете результативным и крутым специалистом; насыщенная корпоративную жизнь. От соискателя требуется: готовность к обучению; коммуникабельность, ответственность, активная жизненная позиция и нацеленность на результат.

Зарплата от 80 000 до 150 000 руб. на руки.

6. Тайный покупатель

Компания «Бюро Судебного Взыскания» ищет тайных покупателей. Что входит в их обязанности: посещение ТЦ/розничных магазинов для поиска и приобретения товаров конкретных брендов; проведение фото- и видеофиксации процесса покупки товара; подготовка и предоставление отчетов по итогам проверки; отправка товара в Головной офис. Все, что нужно для этой работы, — телефон, поддерживающий функцию фото- и видеосъемки, и ответственность. Оплата сдельная и зависит от количества совершенных покупок. Работодатель предлагает свободный график (как вариант — подработка к основной занятости), возможность работать в удобное для себя время; бесплатное обучение.

7. Ловец в «Гриффиндор»

Пожалуй, одно из самых неординарных объявлений:

«В команду телемаркетинга UltraCOM (часто ее называют „Гриффиндор“, потому что все просят „распределительную шляпу“ именно сюда назначить) требуется ловец лидов». Лид — это золотой снитч, который норовит ускользнуть от ловца. Задача соискателя — быстрее оппонентов поймать его. Подходит кандидат без опыта, «капитан» раскроет потенциал, а Тренерский штаб обучит необходимым навыкам! Условия: можно с Совой, можно со своей метлой, зачисление на факультет по ТК РФ, полный холодильник сливочного пива + тайная комната с кальянной.

Зарплата от 40 000 руб. на руки.

8. Хранитель «счастья пользователей»

Еще одна необычная вакансия от Яндекса с зарплатой от 25 000 до 38 500 рублей. Как соискатель сможет стать «хранителем счастья пользователей»? Отвечая пользователям онлайн в чатах; эффективно помогая клиентам; быстро обучаясь и реагируя на изменения в продукте. Хранителю счастья нужно иметь ПК или ноутбук со стабильным доступом в интернет и ОС не ниже Windows 10 или не ниже macOS 12.7.4; иметь смартфон (потребуется только для установки ПО для доступа к внутренним ресурсам); уметь быстро печатать и любить работать с людьми. Работа предполагает удалённый формат, обучение за счет компании, также компания компенсирует оплату стоимости интернета.

Зарплата от 25 000 до 38 500 руб.

9. Актёр квеста

Одна из самых необычных вакансий для артистичных и коммуникабельных соискателей. Обязанности сотрудника: проводить игры по сценарию, следить за игроками в процессе и приводить комнату в первоначальный вид после каждой игры, создавать уют и комфорт. Работодатель предлагает еженедельные премии и лучшие квесты в городе, а также возможность работать по графику 4/2 на постоянной основе, будни с 15.30, выходные с 10.00.

Зарплата от 40 000 до 60 000 руб. на руки.

10. Фотограф-курьер

SRG предоставляет услуги по оценке жилой недвижимости для целей ипотечного кредитования и ищет исполнителя на услугу фотофиксации жилой недвижимости. Задачи: выезд на объект недвижимости; осмотр и фотофиксация объектов оценки (дома, квартиры), заполнение анкеты осмотра объекта в мобильном приложении. Что соискателю в этом поможет: личный смартфон, опрятный внешний вид, ответственность и исполнительность. Нужно оперативно реагировать на сообщения в мессенджерах. Характер работы разъездной, осмотр занимает в среднем 20 минут. Свободный график.

Стоимость за осмотр (один адрес) — от 500 руб.