В Туле прошла встреча с директорами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

ОПК был и остается основой экономики Тульской области.

28 августа врио губернатора Дмитрий Миляев встретился с директорами предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области.

Глава региона отметил, что ОПК был и остается основой экономики Тульской области. Правительство Тульской области находится в постоянном взаимодействии с руководителями предприятий.

— Сегодня наши оборонные предприятия работают в усиленном режиме, уверенно наращивают производственные мощности и объёмы выпуска продукции, предлагают новые решения по оснащению армии передовым вооружением и военной техникой. Для того, чтобы сохранять эти позиции, нужно формировать новые предложения, реализовывать новые эффективные проекты, внедрять лучшие практики, — сказал Дмитрий Миляев.

По итогам прошлого года рост промышленного производства в регионе составил более 114%.

Это один из лучших показателей в стране. Дмитрий Миляев отметил вклад руководителей и их трудовых коллективов в достижение этого результата.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, управляющий директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов поблагодарил Дмитрия Миляева за внимание к отрасли, в том числе в ходе формирования обновленной Программы развития региона.

Участники встречи обсудили дальнейшие совместные действия по обеспечению стабильной работы оборонки и в целом промышленного комплекса Тульской области.