В Туле мужчина зарезал собутыльника, спрятал его труп и обвинил в убийстве знакомого: суд огласил приговор

В Туле 51-летний житель Ефремова признан виновным в убийстве, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

Судом установлено, что 13 мая ранее судимый обвиняемый распивал алкоголь в компании 27-летнего товарища в квартире у знакомого. В ходе застолья хозяин квартиры довольно быстро уснул, а его гости поссорились и подрались.

В ходе драки обвиняемый ударил 27-летнего потерпевшего ножом в горло, отнес его труп в ванную комнату и продолжил распивать спиртное. На следующий день мужчина позвонил в полицию, сообщил, что хозяин квартиры зарезал собутыльника, после чего уехал из Тулы.

Правоохранители задержали беглеца 14 мая в Щекинском районе. Мужчина сознался в преступлении и признал вину.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.