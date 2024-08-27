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Много солнца и до +31 градуса: синоптик спрогнозировал жаркое завершение августа
Фото Артема Жильцова.

Много солнца и до +31 градуса: синоптик спрогнозировал жаркое завершение августа

Только в среду нас ждет небольшой перерыв в жаре.

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в последнюю неделю августа. 

— Конец августа будет просто на загляденье. Много солнца, очень тепло и практически без осадков, — рассказал метеоролог в интервью телеканалу «МИР 24».

В центре европейской части страны почти везде будет жарко. Так, температура в Москве и севернее столицы — +24…+29 градусов. От Тулы и Калуги на юг — +29…+31 градус.

По словам Шувалова, в среду станет немного свежее. Дневная температура понизится до +21…+24 градусов на севере ЦФО и до +25…+28 южнее Москвы. 

Начиная с четверга, опять начнется постепенное повышение температуры до почти июльских значений. Конец недели ожидается ясным и жарким.

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сегодня, в 11:37 +1
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