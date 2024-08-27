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Туляков приглашают на забег «Кросс нации»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляков приглашают на забег «Кросс нации»

Участие бесплатное.

21 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в Туле пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». В мероприятии смогут принять участие взрослые и дети бесплатно на дистанциях от 1 км до 12 км. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Открытие соревнований — в 11.30.

Мандатная комиссия для регистрации и выдачи номеров будет работать с 16 по 20 сентября с 10.00 до 18.00 под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал» (Тула, пр. Ленина, 87) в к. 109, в день соревнований — с 8.30 до 11.00 в Центральном парке (стартовый городок).

Зарегистрироваться можно через «Госуслуги» уже сейчас. Телефон для справок: +7 (4872) 35-92-47.

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Фотограф:
сегодня, в 11:22 +2
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