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В Тульской области заработал чат-бот для прибывших курян и белгородцев

В Тульской области заработал чат-бот для прибывших курян и белгородцев

Сервис станет полезным инструментом для всех, кто нуждается в поддержке.

В Тульской области запустили чат-бот для прибывших с приграничных территорий жителей Курской и Белгородской областей. Сервис создан для оказания оперативной поддержки гражданам.

Чат-бот поможет быстро получить необходимую информацию по следующим вопросам:

  • предоставление пунктов временного размещения,
  • гуманитарная помощь,
  • нематериальная помощь (юридическая, психологическая, трудоустройство),
  • зачисление детей в детский сад, школу, колледж,
  • медицинская помощь, лекарственное обеспечение,
  • социальные выплаты.

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Автор:
сегодня, в 11:46 +2
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