В Тульской области заработал чат-бот для прибывших курян и белгородцев

В Тульской области запустили чат-бот для прибывших с приграничных территорий жителей Курской и Белгородской областей. Сервис создан для оказания оперативной поддержки гражданам.
Чат-бот поможет быстро получить необходимую информацию по следующим вопросам:
- предоставление пунктов временного размещения,
- гуманитарная помощь,
- нематериальная помощь (юридическая, психологическая, трудоустройство),
- зачисление детей в детский сад, школу, колледж,
- медицинская помощь, лекарственное обеспечение,
- социальные выплаты.