В Тульской области заработал чат-бот для прибывших курян и белгородцев

Сервис станет полезным инструментом для всех, кто нуждается в поддержке.

В Тульской области запустили чат-бот для прибывших с приграничных территорий жителей Курской и Белгородской областей. Сервис создан для оказания оперативной поддержки гражданам.

Чат-бот поможет быстро получить необходимую информацию по следующим вопросам: