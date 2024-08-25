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В Центральном парке отремонтируют большой фонтан

В Центральном парке отремонтируют большой фонтан

В этом году выделено 300 млн рублей на различные работы по благоустройству тульских парков.

В Белоусовском парке Центральном парке уже в сентябре начнут ремонт фонтана. Обновленный фонтан будет радовать гостей парка теперь уже с следующем году. Также в ЦПКиО отремонтируют игровую площадку для малышей, ребята получат новую современную игровую зону.

В этом году выделено 300 млн рублей на различные работы по благоустройству тульских парков, рассказал врио губернатора Дмитрий Миляев во время посещения ЦПКиО. 

В Центральном парке установлены эколавочки, а в Комсомольском и Пролетарском — декоративные фигуры. В тульских парках продолжают обновлять асфальт и ограждения. 
 
По просьбам посетителей в Белоусовском парке обновят две существующие и оборудуют две новые площадки для пляжного волейбола.

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