  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске загорелась крыша пятиэтажки на ул. Генерала Белова - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске загорелась крыша пятиэтажки на ул. Генерала Белова

В Новомосковске загорелась крыша пятиэтажки на ул. Генерала Белова

Дым был виден из разных точек города.

Днем 25 августа загорелась кровля дома на ул. Генерала Белова, 13а. По сообщениям очевидцев, рабочие крыли кровлю и устроили пожар.

Кадрами черного дыма горожане поделились в соцсетях. По словам свидетелей, пожар быстро потушили сами рабочие. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:11 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Новомосковск
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Почему не открылись рестораны в «Искре»?
Почему не открылись рестораны в «Искре»?
В Центральном парке отремонтируют большой фонтан
В Центральном парке отремонтируют большой фонтан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.