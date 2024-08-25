В Новомосковске загорелась крыша пятиэтажки на ул. Генерала Белова

Днем 25 августа загорелась кровля дома на ул. Генерала Белова, 13а. По сообщениям очевидцев, рабочие крыли кровлю и устроили пожар.
Кадрами черного дыма горожане поделились в соцсетях. По словам свидетелей, пожар быстро потушили сами рабочие.
Дым был виден из разных точек города.
Днем 25 августа загорелась кровля дома на ул. Генерала Белова, 13а. По сообщениям очевидцев, рабочие крыли кровлю и устроили пожар.
Кадрами черного дыма горожане поделились в соцсетях. По словам свидетелей, пожар быстро потушили сами рабочие.
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