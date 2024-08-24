В тульский центр кинологической службы привезли овчарку из зоны СВО

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

В тульский центр кинологической службы привезли немецкую овчарку по кличке Байкал. Почти два года пёс несет службу в зоне СВО наравне с бойцами одного из российских штурмовых отрядов. Еще будучи щенком, он прибился к подразделению и с тех пор стал для военных членом их слаженного и героического коллектива, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По словам бойцов, Байкал отлично справляется с обязанностями по охране военнопленных, вовремя предупреждает о грозящих отряду опасностях, нередко участвует в боевых операциях. Его собачье чутье и преданность приютившим его людям не раз спасали жизни ребят.

Но жизнь в экстремальных условиях дает о себе знать, даже для животного. У Байкала начались проблемы со здоровьем. Военные обратились с просьбой к тульским волонтерам.

— Спустя несколько дней, общественники вместе с бойцом-штурмовиком с позывным «Кузбасс» доставили пса Байкала в Центр кинологической службы УМВД России по Тульской области. Теперь его состояние оценят профессиональные кинологи и окажут всю необходимую помощь в восстановлении животного, — отметили в ведомстве.

Тульские полицейские и общественники очень надеются, что Байкал быстро поправится и в скором времени вернется к своим боевым товарищам, чтобы и дальше продолжать защищать нашу Родину.