В Туле за неделю автоинспекторы дважды помогали мужчинам с сердечными приступами

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

На прошлой неделе в Туле автоинспекторы дважды оказали помощь мужчинам с сердечными приступами.

Первый инцидент произошел вечером 15 августа на улице Скуратовской. Сотрудники ГИБДД заметили иномарку, настойчиво подающую сигналы дальним светом фар. Растерянный водитель пояснил, что состояние его брата-пассажира резко ухудшилось и сопровождалось резкими болями в области груди.

— Инспекторы незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и контролировали, чтобы карета не проехала мимо автомобиля с больным. Подоспевшие медики констатировали у мужчины инфаркт миокарда и экстренно госпитализировали его в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Днем 17 августа сотрудники ДПС заметили на улице Дмитрия Ульянова лежащего на земле человека. Мужчина был в сознании, но на столько слаб, что не мог встать и даже разговаривать, а лишь жаловался на сильные боли в груди. Стражи правопорядка незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи.

— В случае возникновения сложной дорожной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — подчеркнули в ведомстве.