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В Туле за неделю автоинспекторы дважды помогали мужчинам с сердечными приступами
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле за неделю автоинспекторы дважды помогали мужчинам с сердечными приступами

Сотрудники оперативно вызывали бригаду скорой помощи.

На прошлой неделе в Туле автоинспекторы дважды оказали помощь мужчинам с сердечными приступами.

Первый инцидент произошел вечером 15 августа на улице Скуратовской. Сотрудники ГИБДД заметили иномарку, настойчиво подающую сигналы дальним светом фар. Растерянный водитель пояснил, что состояние его брата-пассажира резко ухудшилось и сопровождалось резкими болями в области груди. 

— Инспекторы незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и контролировали, чтобы карета не проехала мимо автомобиля с больным. Подоспевшие медики констатировали у мужчины инфаркт миокарда и экстренно госпитализировали его в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

Днем 17 августа сотрудники ДПС заметили на улице Дмитрия Ульянова лежащего на земле человека. Мужчина был в сознании, но на столько слаб, что не мог встать и даже разговаривать, а лишь жаловался на сильные боли в груди. Стражи правопорядка незамедлительно вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. 

— В случае возникновения сложной дорожной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, — подчеркнули в ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 15:20 0
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