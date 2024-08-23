В Туле Калужское шоссе планируют сделать четырехполосным в 2025 году

Врио губернатора Дмитрий Миляев при планах на ремонт дорог в Тульской области указал на необходимость обновления Калужского шоссе. Об этом стало известно из обновленной Программы развития области до 2030 года.

Дорогу планируют сделать четырехполосной, что даст возможность разгрузить движение. К работам могут приступить в 2025 году.

Напомним, в конце июля на этом же месте произошло страшное массовое ДТП, в котором погибла 65-летняя фельдшер. Вскоре стало известно, что для повышения безопасности дорожного движения администрацией Тулы и Госавтоинспекцией был принят ряд решений. В том числе, на въезде и выезде из онкоцентра для соблюдения требований дорожных знаков собирались установить ограничительные столбики.