Тульская область на 90% готова к отопительному сезону

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В этом году по инициативе Дмитрия Миляева муниципалитетам предоставлены беспрецедентные меры поддержки на подготовку к отопительному сезону. Все мероприятия должны быть проведены до 1 сентября. Уже выполнено 90% запланированных работ. В лидерах – Куркинский, Тепло-Огаревский и Одоевский районы. В числе отстающих – Новомосковск и Алексин.

Из 631 котельной готовы 555. Заменено почти 77 км ветхих тепловых сетей. Некоторые муниципалитеты отстают от графика замены теплосетей. Министр ЖКХ Олег Дючков поручил местным главам взять этот вопрос на личный контроль.

Продолжаются работы по строительству двух котельных в Донском и Киреевске, на которые из резервного фонда правительства области выделено почти 104 млн рублей. Выполнена опрессовка системы отопления более 7000 многоквартирных домов, проверены дымвентканалы, кровли, подготовлены дома с крышными котельными.

Ростехнадзор провел 63 выездные проверки, в числе выявленных нарушений – превышение допустимых сроков эксплуатации теплосетей, недостаточная укомплектованность персоналом и т. д.

До 31 августа все многоквартирные дома и соцобъекты должны предоставить в ГЖИ паспорта готовности к отопительному сезону. Министерству ЖКХ предстоит проконтролировать работу муниципалитетов и мониторить динамику их готовности к новому отопительному сезону.