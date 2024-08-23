Министр просвещения РФ Сергей Кравцов осмотрел строящуюся школу в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

23 августа в ходе рабочей поездки министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил Тульскую область. Вместе с врио губернатора Дмитрием Миляевым он осмотрел строящуюся школу Центра образования № 37 им. В. П. Храмченко в микрорайоне Юго-Восточном. Здание рассчитано на 1100 мест. В настоящее время ведется внутренняя отделка помещений и облицовка фасада.

В школе разместятся 44 учебных кабинета, 2 спортивных, гимнастический, хореографический и актовый залы, информационно-библиотечный центр с зоной IT. Будет открыто пространство для развития ученического самоуправления, место встречи детских объединений и сообществ — Центр детских инициатив. Как и во всех новых учреждениях, здесь появится символика страны, Тулы и области, информация об исторических личностях и общественных проектах.

На территории школы уже обустроена спортивная зона с волейбольной и баскетбольной площадками, а также места для отдыха и прогулок.

По словам Дмитрия Миляева, работы будут завершены до конца года. Также в этом году Тула получит ещё одну школу — в микрорайоне «Новая Голландия» на 600 мест. Оба объекта строятся в рамках нацпроекта «Образование».

Кроме того, в микрорайоне Суворовский-2 назрела потребность в школе на 1100 мест. Дмитрий Миляев и Сергей Кравцов обсудили возможность привлечения федеральных средств для её строительства.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что благодаря усилиям региональной власти, а также поддержке Правительства России и Министерства просвещения с 2017 года в Тульской области построено 7 школ и ещё одна реконструирована. Это позволило создать более 4 тысяч мест для школьников и повысить доступность качественного общего образования по месту жительства детей.

Сергей Кравцов отметил, что в целом система образования Тульской области активно развивается. Минпросвещения России находится на постоянной связи с руководством региона.

— Система образования Тульской области — одна из лучших. Ее уникальный опыт мы перенимаем и для других регионов — в частности, по организации школьных медкабинетов, по созданию центров образования. На сегодняшний день уже есть план дальнейшего развития системы образования субъекта, который приведет к дальнейшему повышению качества образования, — подчеркнул Сергей Кравцов.