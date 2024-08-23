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«А ну уходи отсюдова!»: на границе Тульской области грибник встретил медведя

«А ну уходи отсюдова!»: на границе Тульской области грибник встретил медведя

Мужчина быстро сориентировался и отпугнул любопытного косолапого.

На границе с Тульской областью грибник встретил медведя. Косолапого заметили в чаще рядом с деревней Писково в Боровском районе Калужской области. Об этом рассказал пользователь группы «Типичный Обнинск».

Мужчина был явно ошеломлен, но быстро сориентировался и отпугнул любопытного косолапого. Хищник убежал вглубь леса.

— Веселые картинки в журнале «Ералаш», — подытожил съемку грибник. 

Напомним, ранее следы медведя обнаружили егеря в Труфановском охотхозяйстве. Специалисты Тульского экзотариума подтвердили сообщения о присутствии на этой территории хищника. Более того, фотографии следов медведей недалеко от дачного поселка Лесная Поляна в Щекинском районе присылали в редакцию Myslo жители.

В июле в калужских лесах медведь загрыз человека. В минприроды рассказали тулякам, что делать при встрече с хищником в лесу. Почитать об этом можно по ссылке.

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Автор:
сегодня, в 16:21 +8
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