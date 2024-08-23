В Заокском районе у водителя из фуры украли продукты

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

В Заокском районе в полицию с заявлением о краже обратился специалист отдела безопасности транспортной компании. Он сообщил, что из прицепа грузового автомобиля Scania, припаркованного на 129-м км автодороги М-2 «Крым», неизвестные украли продукты. Ущерб от противоправного деяния составил 10 тысяч рублей.

В ходе оперативных действий полицейские выяснили, что к краже причастны двое жителей Московской области — 44-летний мужчина из Пущино и его 32-летний подельник из Серпухова.

— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Похищенное изъято, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.