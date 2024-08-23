  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Заокском районе у водителя из фуры украли продукты - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Заокском районе у водителя из фуры украли продукты
Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

В Заокском районе у водителя из фуры украли продукты

Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

В Заокском районе в полицию с заявлением о краже обратился специалист отдела безопасности транспортной компании. Он сообщил, что из прицепа грузового автомобиля Scania, припаркованного на 129-м км автодороги М-2 «Крым», неизвестные украли продукты. Ущерб от противоправного деяния составил 10 тысяч рублей. 

В ходе оперативных действий полицейские выяснили, что к краже причастны двое жителей Московской области — 44-летний мужчина из Пущино и его 32-летний подельник из Серпухова. 

— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Похищенное изъято, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 16:45 0
Другие статьи по темам
Место
Заокский район
Прочее
УМВД России по Тульской областикража
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дом «Ванильный» в «Пряничной слободе»: осталось всего несколько квартир по выгодным ценам
Дом «Ванильный» в «Пряничной слободе»: осталось всего несколько квартир по выгодным ценам
«А ну уходи отсюдова!»: на границе Тульской области грибник встретил медведя
«А ну уходи отсюдова!»: на границе Тульской области грибник встретил медведя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.