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В Новомосковске с участием Дмитрия Миляева прошла экспертная сессия по обновлению Программы развития региона
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Новомосковске с участием Дмитрия Миляева прошла экспертная сессия по обновлению Программы развития региона

Проработкой вопросов развития города в различных сферах занимались 8 групп. В них вошли общественные деятели и представители органов местного самоуправления.

В Новомосковске состоялась территориальная экспертная сессия по развитию города. Цикл экспертных обсуждений Программы социально-экономического развития Тульской области инициирован врио губернатора Дмитрием Миляевым. Он поручил актуализировать действующую программу в соответствии с национальными целями, обозначенными президентом России, и продлить её до 2030 года. 

Врио главы региона принял участие в сессии, посвященной будущему Новомосковска. Он поблагодарил присутствующих за активную жизненную позицию и неравнодушие к будущему своей малой родины. 

– Сейчас мы ведем большую работу по обновлению Программы развития области. В ней будет уделено особое внимание районам и муниципалитетам. Необходимо создать максимально комфортные условия для жизни в регионе. Это касается всех направлений: доступности и качества медицинских услуг, работы общественного транспорта, надежности ЖКХ, качества дорог. Было выработано много интересных предложений, – сказал Дмитрий Миляев.  

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Участники сессии разбились на 8 групп и проработали решения вопросов развития города в различных сферах. Дмитрий Миляев поучаствовал в обсуждении в группах и прокомментировал предложения активистов. 

– Сегодня каждый из вас внёс свой вклад в будущее Новомосковска. Вы проделали огромную работу, которая особенно важна в преддверии столетия со дня основания города. Уверен, что идеи, разработанные сегодня лягут в перспективный план развития города. Давайте и дальше двигаться вместе, – подытожил Дмитрий Вячеславович.

В рамках мероприятия состоялось награждение почетным знаком «Мастер своего дела». Его учредила Общественная палата Тульской области. С такой инициативой жители обратились к Дмитрию Миляеву на одной из встреч, он её поддержал. 

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Награда вручается жителям региона, которые внесли существенный трудовой, творческий, организационный, материальный вклад в развитие экономики и промышленности, социальной сферы, искусства, культуры и спорта, в сохранение традиций и культурного наследия Тульской области.

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Место
Тульская областьНовомосковск

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