Ни повернуть, ни прямо проехать: тулячка пожаловалась на разметку на ул. Жаворонкова

Тулячка Екатерина А. опубликовала в официальной группе администрации Тулы «ВКонтакте» снимок, сделанный на пересечении улицы Жаворонкова и проспекта Ленина.

«Подскажите смысл данной разметки?! Сделали полосу которая занята припаркованными машинами. При повороте налево в полосу вмещаются 4-5 машин, хотя поворачивает всегда больше.

Пока левая полоса будет пропускать встречку, они будут мешать проезду прямо и направо. Зимой тут и так затруднено движение, а с такой разметкой и вовсе не проехать будет. Возможно ли стереть это недоразумение?»

От имени администрации группы был опубликован ответ:

«Здравствуйте! Запланированы работы по переразметке указанного участка. С ответом вернемся до 03.09.2024».