Гала-ужин от лучших шефов России, фермерский маркет и гигантская паэлья: опубликован гид по гастропикнику «Август»

Фото предоставлено PR-службой арт-кэмпа «Дикая Мята».

24 и 25 августа в арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится традиционный гастропикник «Август» — яркое путешествие в мир гастрономии и гедонизма.

В программе пикника мастер-классы от топовых шефов и фуд-блогеров, винные дегустации, гастрошкола, концерты и стендап-выступления, лекции, духовные практики и чайные церемонии, фермерский маркет и гала-ужин от лучших шеф-поваров России.

Что едим, кого слушаем и чему учимся — в гиде по самому вкусному пикнику лета.

Сладости из свеклы, альтернатива селедке под шубой и звездный барбекю

На гастропикнике, помимо основной программы, есть интересная традиция выбирать продукт года. Например, в этом году таким продуктом стала свекла, блюда из которой войдут в обязательную программу всех участников. Так, посетитель пикника сможет попробовать уникальные блюда из самого простого продукта, который есть на полках всех магазинов. Свекольное тако и форшмак, кофейные напитки и сидры из свеклы, салаты и гриль, супы и свекольные десерты. Десятки поваров покажут, насколько обычная свекла может быть интересна с точки зрения гастрономии.

Гостей пикника ждет звездный гриль с участием продюсера фестиваля «Дикая Мята» Андрея Клюкина и музыканта группы The Hatters Александра «Кикира» Анисимова.

В локации Река& Море Андрей будет готовить и угощать гостей фестиваля грилем из морепродуктов, рассказывать о европейских и азиатских маринадах. В локации Meat& Gril Александр Анисимов будет готовить фирменные ребра BBQ и грибами в беконе. Именно эти блюда в исполнении «Кикира» присутствуют на всех внутренних вечеринках The Hatters — теперь попробовать их смогут все желающие.

А еще в локации Meat& Gril блогер-миллионник, автор канала «Кулинарный абьюз» Даниэль Хоменок проведет мастер-класс по приготовлению ягненка со свекольным бальзамиком, а автор канала «Маша и Еда» и финалистка шоу «Битва шефов» Мария Коваленко приготовит бородинские булочки с форшмаком и свекольным чатни — альтернативу традиционной селедки под шубой.

В локации «Пряничный двор» состоится мастер-класс по приготовлению свекольной шарлотки от ведущей шоу «Стать Шефом» на СТС, шеф-повара и фуд-блогера Алисы Полуниной, а Виктор Романов научит готовить банановый сникерс и арбуз в ягодном шоколаде.

Гала-ужин из восьми блюд от лучших шеф-поваров России

Кульминацией гастропикника «Август» станет гала-ужин — на открытой веранде шеф-повара представят восемь невероятных авторских блюд, подарив гостям путешествие в большой мир вкусов.

В меню гала-ужина копченый сом с малосольными томатами и деревенской сметаной, ремесленный солодовый хлеб «тульский пряник» с фермерским бычком и пряным соусом кимчи, салат — с запеченной свеклой и муссом из козьего сыра, жареные цветы цукини с копченым карпом и тигровыми креветками, оленина с ореховым ризотто с соусом морошка-егермейстер и палтус под соусом «луковый суп», печеные сезонные овощи с домашней рикоттой и сыром пармезан.

На десерт будет подан трюфельный бисквит с мармеладом из свеклы.

Удивлять своим мастерством на гала-ужине будут Николай Сарычев — президент ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia, Игорь Синдеев — бренд-шеф тульского ресторана Ten, Анна и Дмитрий Шаляпины — бренд-шефы тульского ресторана «Кулинарный цех», Павел Мельгунов — бренд-шеф сети заведений Salden’s, Леонид Жарков — резидент Chefs Team Russia и шеф-повар столичных проектов Pho fighters, Biscotti и Benihana, Сергей Каштанов — амбассадор Chefs Team Russia и шеф-повар ресторана «Путешествие», Евгений Михайлов — вице-президент Chefs Team Russia и член Национальной Гильдии шеф-поваров, Дмитрий Строгов — шеф-повар бельгийской брассерии Hops.

Гастрошкола, винные дегустации и музыка от резидентов фестиваля «Дикая Мята»

Помимо насыщенной программы мастер-классов в рамках пикника будет работать также гастрошкола — свое мастерство покажут лучшие повара ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia. Гастрошкола открыта для всех посетителей пикника, а первые 10 гостей, записавшиеся на мастер-классы, смогут сами готовить и оценить итоговый результат.

В локации Art& Wine можно будет познакомиться с богатой коллекцией русских вин, посетить лекции-дегустации Алексея Гайворонского, который расскажет о современной эногастрономии. Наталья Шулакова поведает, как верно читать и трактовать этикетки вин, а амбассадор проекта «Большое Русское вино» Евгения Масленникова, расскажет об особенностях российских терруаров, то есть расположении виноградников и их влиянии географии на вкус вин.

Джаз, фанк, соул — гостей пикника ждет эксклюзивная музыкальная программа с участием резидентов арт-кэмпа и фестиваля «Дикая Мята» — для гостей выступят «Клуб 33», ØMUTØM, Elena Jaya, Transformer, «Молодость внутри» и легендарный «Квартал». Помимо концертов в программе анонсированы выступления стендап-комиков Елены Корнеевой, Рамиса Ахметов и Елены Новиковой.

Подробности — на сайте мероприятия. 6+.