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В небе над Тульской областью уничтожены два БПЛА

В небе над Тульской областью уничтожены два БПЛА

Разрушений на земле и пострадавших не зафиксировано.

Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что ночью 21 августа дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ над Тульской областью были уничтожены два БПЛА.

Организовано реагирование экстренных служб.  По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что за ночь силами ПВО Минобороны была отбита атака вражеских беспилотников, летевших на Москву. По состоянию на 4.25 сбито 8 БПЛА. На месте работают все службы.

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Тульская область

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