Выборы в Тульской области: где узнать адрес избирательного своего участка?

Хотите уточнить информацию о предстоящих, но не знаете, где искать?

Вся информация есть на сайте ЦИК России!

Здесь можно узнать:

кто из кандидатов участвует в выборах;

адрес своего избирательного участка и контакты избирательной комиссии и др.

Также информацию о предстоящих выборах можно найти на портале Госуслуги или в мобильном приложении.

Напомним, 6, 7 и 8 сентября в Тульской области пройдет 12 избирательных кампаний: досрочные выборы Губернатора Тульской области, выборы депутатов Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, а также выборы представительных органов еще в 9 муниципальных образованиях.