Экс-сотрудника тульского МЧС оштрафовали на 3,5 млн рублей за незаконную выдачу удостоверений судоводителей

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В Центральном районе Тулы вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Тульской области.

Его признали виновным в получении взяток и содействии в незаконной выдаче удостоверений на управление маломерными судами. Он действовал не один, а в составе группы лиц. За период его работы было выдано 12 удостоверений. За денежное вознаграждение в размере от 10 до 40 тысяч рублей экс-сотрудник помог 13 жителям Москвы и Московской области.

— В кабинете для приема теоретической части аттестации, используя находящееся в учреждении соответствующее компьютерное оборудование, дал правильные ответы на теоретическую часть за экзаменуемых лиц. В результате этих заведомо незаконных действий граждане, фактически не проходившие теоретическую часть аттестации, получили положительную оценку по итогам ее прохождения, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области.

Экс-сотрудника ГИМС признали виновным в совершении 5 преступлений по статье 290 УК РФ и 8 преступлений по статье 291.2 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в размере 3,5 миллиона рублей.

Также ему запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

