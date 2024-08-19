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Экс-сотрудника тульского МЧС оштрафовали на 3,5 млн рублей за незаконную выдачу удостоверений судоводителей
Фото: ru.freepik.com.

Экс-сотрудника тульского МЧС оштрафовали на 3,5 млн рублей за незаконную выдачу удостоверений судоводителей

За период его работы было выдано 12 удостоверений.

В Центральном районе Тулы вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Тульской области. 

Его признали виновным в получении взяток и содействии в незаконной выдаче удостоверений на управление маломерными судами. Он действовал не один, а в составе группы лиц. За период его работы было выдано 12 удостоверений. За денежное вознаграждение в размере от 10 до 40 тысяч рублей экс-сотрудник помог 13 жителям Москвы и Московской области. 

— В кабинете для приема теоретической части аттестации, используя находящееся в учреждении соответствующее компьютерное оборудование, дал правильные ответы на теоретическую часть за экзаменуемых лиц. В результате этих заведомо незаконных действий граждане, фактически не проходившие теоретическую часть аттестации, получили положительную оценку по итогам ее прохождения, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы и УСД в Тульской области. 

Экс-сотрудника ГИМС признали виновным в совершении 5 преступлений по статье 290 УК РФ и 8 преступлений по статье 291.2 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в размере 3,5 миллиона рублей.

Также ему запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти на 4 года. Приговор не вступил в законную силу.
 

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Автор:
сегодня, в 17:17 −1
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