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В Тульской области приставы и инспекторы ДПС будут ловить должников
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области приставы и инспекторы ДПС будут ловить должников

В регионе стартует совместный рейд двух ведомств.

С 19 по 31 августа в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов проведут профилактическое мероприятие «Должник». Будут привлекать к ответственности тех, кто уклоняется от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные рейды являются одним из наиболее эффективных инструментов работы с должниками. Как показывает практика, не все должники готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности.

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сегодня, в 16:34 0
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