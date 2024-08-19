«Сживают со света»: тульский фитнес-клуб два года судится с частниками из-за отключения электроэнергии

Клуб живет на генераторах более двух лет, в месяц на это уходит 2,5 млн рублей.

В июле 2022 года клиенты тульского «Фитнес парка» забили тревогу: администрация спорткомплекса сообщила, что его работа приостановлена из-за отсутствия электроэнергии. Очень подробно про эту ситуацию Myslo рассказывал здесь.

Оказалось, дело не в аварии. Спорткомплекс обесточила организация ООО «Солерс», которая владела подстанцией и линиями электропередачи в микрорайоне, где находится клуб (ул. Немцова/Шухова). Без света осталась также и многоуровневая парковка в ЖК «Вертикаль».

По мнению тогдашнего руководителя компании «Солерс», «Фитнес парк» должен был заключить договор на передачу электроэнергии именно с его организацией, а не с гарантирующим поставщиком «ТНС энерго Тула».

Как сети оказались в руках у частника? Подробно мы рассказывали об этом в нашем материале.

В «Фитнес парке» говорили, что об отключении их предупреждали заранее: ООО «Солерс» ссылалось на бездоговорное потребление электроэнергии. Однако с этой организацией у клуба нет и не было никаких договорных отношений: электричество клубу поставлял гарантирующий поставщик — «ТНС энерго Тула», ему и платили. В «ТНС» подтвердили: договор есть, задолженностей нет, почему отключили — непонятно.

Пока разбирались в отключениях, клубу нужно было как-то работать. Пришлось приобрести дизельные генераторы и на первое время ужаться по функционалу, чтобы продолжать работу.

«Фитнес парк» писал за защитой во все возможные инстанции: в полицию, прокуратуру, УФАС. За восстановлением справедливости в Арбитраж против «Солерса» обратился гарантирующий поставщик «ТНС энерго Тула».

Пока шло разбирательство, поставщик сменил название с ООО «Солерс» на ООО «Ленинский РЭС», вместо гендиректора нанял управляющую организацию, а все имущество продал. Однако энергетики дело выиграли: 6 октября 2022 года Арбитражный суд Тульской области признал отключение электроэнергии в «Фитнес парке» незаконным.

Ответчика обязали немедленно восстановить энергоснабжение объекта.

Решение суда ООО «Ленинский РЭС» должно было исполнить еще в 2023 году, но до сих пор этого не случилось.

— Да, сети принадлежат частному лицу, и частики приходили к нам с предложением заключить с ними договор на поставку электроэнергии, — говорят в «Фитнес парке». — Мы задали вопрос: «Где договор по покупке этой электроэнергии? Откуда организация ее берет?» Она должна либо закупать ее на оптовом рынке, либо иметь договор с «ТНС энерго Тула». Но нам такой договор так и не предоставили. Мы резонно отказались сотрудничать с этой компанией, и нас отключили. Теперь мы были в судах бесчисленное количество раз. Суд постановил восстановить электроснабжение «Фитнес парка», но решение не исполняется. Суд уже принял к рассмотрению и дело о бездействии приставов. Но результата нет. Кто нам поможет?

К делу подключилась и городская администрация. 2 июля 2024 года прошло совместное совещание, которое инициировал замглавы Дмитрий Ярцев. «ТНС энерго Тула», «Ленинский РЭС», «Фитнес парк» договорились о взаимодействии. Сроком составления «дорожной карты» и подготовки документов обозначили 15 июля. Через три дня по этому вопросу совещались уже в правительстве региона. Предложили ООО «Ленинский РЭС» проработать возможность подключения «Фитнес парка». Однако с тех пор тишина.

— Два года мы тратим огромные деньги на генераторы, — говорят в клубе. — При этом от своих социальных программ «Фитнес парк» не отказался. У нас реализуются муниципальные и федеральные проекты: это и бесплатные занятия в бассейне для туляков 65+ в рамках нацпроекта «Тульское долголетие», совместные проекты с минспортом и молодежными спортклубами. Особое внимание — детям с особенностями развития. У нас занимается более 60 детей с ОВЗ.

В клубе уверены, что занятия для социально незащищенных граждан могли бы стать более доступными, если бы не огромные затраты на генератор. Например, детям с ОВЗ нужен электрический подъемник, чтобы спускаться на воду.