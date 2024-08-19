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В Тульской области создадут чат-бот для пострадавших курян и белгородцев
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области создадут чат-бот для пострадавших курян и белгородцев

В правительстве разрабатывают меры поддержки для всех новоприбывших.

В Тульской области развернули 17 пунктов временного размещения (ПВР), в которых в общей сложности проживают 600 человек, в том числе 294 ребенка. В них созданы комфортные условия, люди обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости, сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Специалисты сформировали программу культурных мероприятий, которые проводят как на территории ПВР, так и за их пределами. Это посещение музеев, спектаклей, концертов, а также развлекательных мероприятий в парках и городских пространствах. 

— Всем проживающим в ПВР жителям оказываются консультации по получению различных услуг, а специалистами МФЦ организован единый центр приема заявлений на единовременную выплату. Что касается образовательного процесса для детей, министерство образования региона уже ведет работу по приему заявлений по зачислению в детские сады, школы и колледжи, — подчеркнул глава региона. 

Для информирования и более быстрого взаимодействия с прибывшими жителями, в правительстве разрабатывают специальный чат-бот. Он позволит оперативно предоставлять информацию, отвечать на вопросы и решать все возникающие вопросы в индивидуальном порядке.

— Также совместно с МЧС и Роспотребнадзором мы продолжаем работу над организацией дополнительных мест для размещения прибывающих жителей приграничья. Дополнительно дал поручение министерству образования региона определить количество мест в круглогодичных оздоровительных лагерях, в которых по окончании смен мы сможем разместить детей из Курской и Белгородской областей, — отметил Дмитрий Миляев. 

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Автор:
сегодня, в 16:40 0
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