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Туляков приглашают на гастропикник «Август»
Фото предоставлено PR-службой арт-кэмпа «Дикая Мята».

Туляков приглашают на гастропикник «Август»

Публикуем программу мероприятия.

24-25 августа в арт-кэмпе «Дикая Мята» состоится гастропикник «Август». Гостей ждут изысканные блюда, гастромаркет с фермерскими продуктами, выступления стендап-комиков и музыкальных резидентов арт-кэмпа, гала-ужин от топ шефов России, мастер-классы популярных гастроблогеров, стритфуд, ресторанная зона и многое другое.

В этом году организаторы заложили новую традицию — выбирать продукт года. В 2024-м таким продуктом стала свекла, блюда из которой войдут в меню каждого участника, тем самым раскрыв все гастрономические возможности корнеплода, который можно встретить в каждом магазине страны.

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В 2024 году гастропикник «Август» и ассоциация шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia на период пикника откроют гастрошколу, где каждый сможет почерпнуть знания, которые пригодятся как дома, так и на пикниках.  

Территория пикника будет разделена на шесть тематических площадок:

  • Art& Wine — локация, где можно будет узнать все о лучших российских винах;
  • Сыр& Сидр — территория ароматных сыров и игристого сидра;
  • Meat& Grill — место для ценителей мяса, приготовленного на огне;
  • Река& Море — территория рыбы и морепродуктов;
  • Veg& Organic — площадка, посвященная органическим продуктам и здоровому образу жизни;
  • Пряничный дворик, оформленный в виде пряничного дома, где будут представлены конфеты, шоколад, пряники и другие сладости. 

Кульминацией станет гала-ужин — восемь шефов представят индивидуальный курс.

Удивлять кулинарными изысками будут шефы и бренд-шефы таких ресторанов и кафе, как: «Кулинарный цех» — Анна и Дмитрий Шаляпины, Salden’S — Павел Мильгунов, TEN — Игорь Синдеев, бельгийская брассерия Hops — Дмитрий Строгов и шефы из ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров Chefs Team Russia.

На гастропикнике со своим стендапом выступят финалисты Comedy Баттл, участники «Открытого микрофона» комики Елена Корнеева и Рамис Ахметов. Анонсировано шоу Елены Новиковой — знаковой фигуры в русскоязычном стендапе, автора и исполнительницы главной роли в сериале «Я не шучу». 

Джаз, фанк, соул — гостей пикника ждет эксклюзивная музыкальная программа с участием резидентов арт-кэмпа и фестиваля «Дикая Мята». Уже известно, что на гастропикнике «Август» выступят «Клуб 33», Elena Jaya и легендарный «Квартал». 

Подробности — на сайте мероприятия. 6+.

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