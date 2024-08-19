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В Туле прошла церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле прошла церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград

В мероприятии, которое состоялось в Доме Дворянского собрания, принял участие врио главы региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что совсем скоро Тульская область вместе со всей страной будет отмечать День государственного флага Российской Федерации.

– Сегодня, когда Россия сражается за своё будущее в ходе специальной военной операции, наши граждане снова сплотились под бело-сине-красным флагом. Тула всегда была и остаётся форпостом, щитом и арсеналом Отечества, – подчеркнул врио губернатора.

По его словам, с началом СВО Тульская область в числе первых включилась в поддержку армии. С самых первых дней боевых действий туляки записываются добровольцами и с честью решают поставленные задачи, проявляют подлинную отвагу и доблесть. Тульские оборонные предприятия, работая в усиленном режиме, снабжают армию современным вооружением и техникой. Неравнодушные туляки помогают собирать и отправлять бойцам посылки с гуманитарной помощью.

– За время СВО многие туляки проявили себя как настоящие герои. Бок о бок со своими боевыми товарищами они рискуют и порой жертвуют собой, до конца выполняя воинский долг. Мы разделяем боль утраты с родными и близкими павших. И сегодня передаём награды семьям тех наших защитников, которые отдали свои жизни, сражаясь за Родину. Их имена и подвиги никогда не будут забыты. Память о них – навсегда в наших сердцах, – сказал Дмитрий Миляев.

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Врио губернатора отметил, что тульские бойцы, получившие награды – пример героизма, храбрости и силы духа. Их мужество и отвага – яркое свидетельство преемственности воинских традиций. Дмитрий Миляев поблагодарил военнослужащих за всё, что они делают для страны.

Глава региона особо отметил тяжёлый труд и самоотверженность тульских оборонщиков, которые работают на пределе своих сил, нередко сами выезжают на линию боевого соприкосновения, где ремонтируют и настраивают технику – рискуя жизнью выполняют свой профессиональный и гражданский долг.

От имени всех жителей Тульской области он поблагодарил собравшихся за стойкость, выдержку и верность долгу.

– Отдельный низкий поклон семьям наших военных – отцам, матерям и жёнам – за бессонные ночи, за терпение и мужество. Спасибо каждому, кто верен Родине и вносит свой вклад в Победу. Давайте продолжать своим трудом и службой славить нашу страну, – сказал Дмитрий Миляев.

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