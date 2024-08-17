Жители Тульской области увидят Суперлуние в ночь на 20 августа

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Луна будет на треть ярче обычного и на 14% больше.

В ночь на 20 августа над Тульской областью нависнет большая луна. Астрономическое явление называется Суперлунием. Это будет так называемая «Осетровая Луна» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны», которое бывает примерно раз в 15 лет, Луна будет большой, яркой и отдавать голубым оттенком.

Как сообщают астрономы, явление можно наблюдать в 21.26 по московскому времени 19 августа. В Туле пик яркости Луна достигнет в половину второго ночи.

С Суперлунием связано много легенд и мифов. Оно повторяется примерно раз в 2,5 года. Считается, что в это время на охоту выходят маньяки, также обостряется конфликтность.