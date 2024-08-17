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Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с изношенным водопроводом в Донском
Фото СУ СК России.

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с изношенным водопроводом в Донском

Из-за поломок постоянно затапливаются придомовые территории и дороги.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жителей города Донского, сообщает пресс-служба регионального СК.

В ведомстве сообщили, что водопровод в микрорайоне Задонье на протяжении десяти лет находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности происходят поломки, в результате чего затапливаются придомовые территории и дороги. А организация, которая раньше занималась обслуживанием водопровода, ликвидирована.

В СУ СК России по Тульской области по данному факту организована процессуальная проверка. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. 
 

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Автор:
сегодня, в 16:30 0
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