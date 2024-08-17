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В Туле показали цирк на льду для 150 детей из Курской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле показали цирк на льду для 150 детей из Курской области

Ребята посещают музеи и мастер-классы.

В Тульском государственном цирке прошло шоу на льду «Айсберг». Представление посмотрели больше 150 детей из Курской области. По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева для детей организовали культурно-развлекательную программу. 

Как отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова, ребята посещают музеи и мастер-классы. До конца этой недели порядка двух тысяч детей из сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетят цирковые представления.

Напомним, в прокуратуре Тульской области запустили «горячую линию» для прибывших жителей Белгородской и Курской областей.

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Автор:
сегодня, в 15:29 +2
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