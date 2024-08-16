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Тулячка Екатерина Колтыкова вновь вырастила гигантскую тыкву почти на 417 килограммов
Фото Екатерины Колтыковой.

Тулячка Екатерина Колтыкова вновь вырастила гигантскую тыкву почти на 417 килограммов

Исполинские тыквы — «конёк» Екатерины: уже не раз она представляла их на конкурсах.

Екатерина Колтыкова уже давно известна тулякам (да и всей России!) как один из лучших «тыквоводов» нашей страны. Её тыквы-гиганты —постоянные участницы всероссийских конкурсов. Удивила Екатерина и в этот раз: недавно на её огороде выросла тыква, вес которой достиг почти 417 кг!

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— Чтобы вырастить такого исполина, нужно купить специальные семена — сорт «атлантический гигант», — рассказывает Екатерина. — Выращиваю я её по-особенному: во-первых, каждое междоузлие прикапываю землёй, чтобы были дополнительные корни, во-вторых — много поливаю. Когда тыква становится совсем большой, использую вплоть до тонны воды!

Подготовка к высаживанию начинается ещё осенью. Весной землю снова перепахивают и тщательно удобряют — почва нужна питательная. 

417-килограммовую тыкву Екатерина высадила достаточно поздно — не повезло с погодой: сначала майские заморозки, а потом аномальная июньская жара. Но несмотря на это, у тулячки появились ещё три овоща-гиганта весом от 170 до 250 кг.

 — В холодную погоду я накрываю тыквы, чтобы сохранить нужную для них температуру. Резкие перепады на них плохо сказываются. 

Помимо огромных тыкв, у себя на огороде Екатерина выращивает огурцы, помидоры, морковь, репу. В этом году даже экспериментировала с гигантскими подсолнухами!

Сейчас тулячка раздумывает над тем, чтобы снова отправить свой чудо-урожай на всероссийский конкурс.

Напомним, в 2023 году из ещё одной гигантской тыквы Екатерины житель Подмосковья смастерил… каяк! Он вооружился веслом от байдарки и переплыл Павшинскую пойму Москвы-реки внутри овоща.

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В том же году на Всероссийском конкурсе гигантских тыкв этот чудо-овощ занял 4-е место: тогда тулячке удалось войти в десятку лучших «тыквоводов» России. А в 2022 году огромную тыкву Екатерины признали самой красивой.

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