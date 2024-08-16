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Гигантская пробка на Одоевском шоссе связана с ремонтом дороги в районе Павшинского моста

Гигантская пробка на Одоевском шоссе связана с ремонтом дороги в районе Павшинского моста

Подрядчик закончит работы только к 15.00.

В администрации Тулы сообщили Myslo, что многочасовые пробки в районе Одоевского шоссе образовались из-за работ по асфальтированию на кольцевом пересечении улицы Мосина и Павшинского моста, которые проходят в рамках строительства моста через Упу.

— В связи с тем, что движение на данном направлении было затруднено, произошло перераспределение транспортных потоков. По информации подрядчика, работы по асфальтированию планируется завершить к 15.00, — сообщили в администрации. 

Напомним, движение было полностью парализовано в сторону Мясново и на Одоевском шоссе, на улицах Чмутова, Болотова, Ликбеза. 

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Автор:
сегодня, в 11:21 0
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