Тулякам придется откладывать более 19 лет на покупку квартиры в Москве

На покупку однокомнатной квартиры в новостройке в Москве жителю Тульской области придется копить 19,5 года, а на вторичном рынке — 15,3 года. Статистику представили аналитики федерального портала «Мир квартир».

Согласно исследованию средняя зарплата туляков составляет 70 тысяч рублей, а годовой доход — 843 тысячи рублей. Данные по средним зарплатам в регионах были взяты из открытых данных Росстата, а средние цены на недвижимость в Москве — из собственной аналитики «Мир квартир».

Согласно им однокомнатная квартира в столичной новостройке стоит 16 441 701 рубль, а на вторичке — 12 887 145 рублей. Расчеты специалистов портала предполагали, что покупатель не будет брать ипотеку, а станет откладывать всю свою зарплату без остатка, не получая с этих накоплений банковских процентов.

Наибольшая средняя зарплата зафиксирована в Чукотском автономном округе, поэтому его жителю нужно будет всего 7 лет, чтобы купить «однушку» в новостройке, и 5,5 года для такой же квартиры на вторичном рынке. Также повезло жителям Камчатского края, где эти сроки составят 8,7 и 6,8 года, а еще Магаданской области (9 и 7 лет). Ну а сами москвичи — на четвертом месте: на новостройку они будут копить 9,1 года, а на жилье на вторичке — 7,2 года.

Дольше всего придется собирать деньги в кавказских республиках. Так, в Чечне на однокомнатную квартиру в московской новостройке придется откладывать 33 года, а на такую же на регулярном рынке — 25,9 года. В Ингушетии это 30,5 и 23,9 года, в Дагестане — 30,4 и 23,8 года, в Кабардино-Балкарии — 29 лет и 22,7 года.