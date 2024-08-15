Тулгорэлектротранс выплатит пассажирке 30 тысяч рублей за упавшую на нее форточку

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Тульский областной суд обязал Тулгорэлектротранс возместить пассажирке компенсацию морального вреда.

В суд женщина обратилась после того, как из-за ДТП в салоне автобуса ей на голову выпала форточка. Пассажирка получила травму.

— Она обратилась с претензией к ответчику, являющемуся владельцем источника повышенной опасности, однако ее обращение было оставлено без внимания, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Суд иск истца удовлетворил. Однако перевозчик подал апелляционную жалобу в Тульский областной суд.

Проверив материалы дела, коллегия Тульского областного суда оставила решение районного суда без изменения и обязала ответчика выплатить пострадавшей пассажирке 30 000 рублей.