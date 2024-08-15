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Тулгорэлектротранс выплатит пассажирке 30 тысяч рублей за упавшую на нее форточку
Фото: ru.freepik.com.

Тулгорэлектротранс выплатит пассажирке 30 тысяч рублей за упавшую на нее форточку

Женщина смогла добиться выплаты через суд.

Тульский областной суд обязал Тулгорэлектротранс возместить пассажирке компенсацию морального вреда. 

В суд женщина обратилась после того, как из-за ДТП в салоне автобуса ей на голову выпала форточка. Пассажирка получила травму. 

— Она обратилась с претензией к ответчику, являющемуся владельцем источника повышенной опасности, однако ее обращение было оставлено без внимания, — сообщили в пресс-службе облсуда. 

Суд иск истца удовлетворил. Однако перевозчик подал апелляционную жалобу в Тульский областной суд.

Проверив материалы дела, коллегия Тульского областного суда оставила решение районного суда без изменения и обязала ответчика выплатить пострадавшей пассажирке 30 000 рублей. 

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Автор:
сегодня, в 10:47 0
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