Жители Киреевского района пожаловались Дмитрию Миляеву на перебои с водой

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне, 14 августа, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев встретился с активными жителями Киреевского района. Больше всего их волновал вопрос ремонта изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, канализации.

С учетом недавних аварийных отключений воды в Киреевском районе он стоит особенно остро. Проблемы имеются в Липках, Болохово, Дедилово, Шварцевском и других населенных пунктах.

— Все вопросы взяты в проработку. Будет составлен перечень первоочередных работ, а также перспективный план развития системы жилищно-коммунального хозяйства в районе, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также жители просили установить детские площадки в поселке Березовском и Киреевске. В правительстве взяли на контроль вопрос жителя поселка Фатеево о необходимости установки модульного клуба. Шла речь о газификации села Крутицы. По всем вопросам Дмитрий Миляев дал поручения профильным ведомствам.

