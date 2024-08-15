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Жители Киреевского района пожаловались Дмитрию Миляеву на перебои с водой
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Жители Киреевского района пожаловались Дмитрию Миляеву на перебои с водой

Все вопросы взяли в проработку.

Накануне, 14 августа, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев встретился с активными жителями Киреевского района. Больше всего их волновал вопрос ремонта изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, канализации. 

С учетом недавних аварийных отключений воды в Киреевском районе он стоит особенно остро. Проблемы имеются в Липках, Болохово, Дедилово, Шварцевском и других населенных пунктах. 

— Все вопросы взяты в проработку. Будет составлен перечень первоочередных работ, а также перспективный план развития системы жилищно-коммунального хозяйства в районе, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также жители просили установить детские площадки в поселке Березовском и Киреевске. В правительстве взяли на контроль вопрос жителя поселка Фатеево о необходимости установки модульного клуба. Шла речь о газификации села Крутицы. По всем вопросам Дмитрий Миляев дал поручения профильным ведомствам. 
 

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Автор:
сегодня, в 10:23 0
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отключения водоснабжениякачество водыврио губернатора Дмитрий Миляев

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