Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области

Фото МЧС России.

В Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом 15 августа сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе внеочередного заседания правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте ведомства.

— Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане, — сказал глава МЧС России Александр Куренков, — сказал глава МЧС.

Также Куренков поручил членам правкомиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения пострадавшего населения.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера финансируются из федерального бюджета. Это касается и выплат пострадавшему населению.

Напомним, 9 августа обстановку в Курской области после атаки ВСУ также признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Кроме того, в Тульской области запустили «горячую линию» для пострадавших курян и белгородцев.